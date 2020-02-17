В Рязанской области объединят учебные заведения

В Рязанской области реорганизуют государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения. Распоряжения об этом подписал губернатор Николай Любимов.



В частности, к Рязанскому колледжу имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова» (ОГБПОУ «РК») присоединят «Старожиловский агротехнический техникум» (ОГБПОУ «САТТ»).



К Сараевскому многофункциональному колледжу» (ОГБПОУ «Сараевский колледж») присоединят Сапожковский техникум имени Героя Социалистического Труда Д.М. Гармаш (ОГБПОУ «Сапожковский техникум»).



Реорганизация учебных заведений проводится «в целях повышения эффективности использования ресурсов областных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений».



Контролировать реорганизацию поручено зампреду правительства Рязанской области Роману Петряеву.

