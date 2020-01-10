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В Рязани завершается фестиваль «Зимние дни джаза»

Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани» выходит на финишную прямую. В субботу, 11 января, в 20:00 в ресторане «Небо» выступят Сергей Терёшин и группа «Blues-Контакт» из Коломны. В репертуар группы входят классические блюзовые, блюз-роковые и рок-н-рольные мировые хиты, исполненные в оригинальных обработках.

Музыканты зажгут сердца самыми драйвовыми композициями из репертуара Джо Кокера, Карлоса Сантаны, Эрика Клэптона, Чака Берри и др. Сочный вокал с настоящей блюзовой хрипотцой и блестящее исполнение гитарных соло – то, что вы обязательно оцените по достоинству!

Вход свободный, по предварительной брони (4912) 40-70-00

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