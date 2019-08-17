В Рязани выступил итальянский вокалист Boris Savoldelli

В пятницу, 16 августа, в рамках Форума древних городов на главной сцене около цирка выступил известный итальянский вокалист Boris Savoldelli вместе с рязанской группой «Feelin’s».



Для рязанцев прозвучали лучшие хиты из проекта «ЕсенинJazz», в котором самые известные песни на стихи Сергея Есенина звучат в джазовом исполнении на трёх языках – русском, английском и итальянском. Также впервые были исполнены три старинные неаполитанские композиции автора Orlando di Lasso, главной темой которых является, конечно же, любовь. Эти песни входят в готовящийся к выходу новый альбом Borisa Savoldelli. Не обошлось и без весёлых, ритмичных джазовых композиций 20 века.



Boris Savoldelli оживлённо рассказал о своей любимой русской песне «Голубая кофта», как долго он учил и повторял по слогам словосочетание «затопите печку».



– I like this song, – эмоционально выкрикнул вокалист и запел.



В завершение вечера Геннадий Филин приоткрыл занавесу тайны и рассказал о новом альбоме группы «Feelin’s». В него войдут композиции на трёх языках – итальянском, английском и русском.

