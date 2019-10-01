В Рязани стартовало командное первенство России по теннису

1 октября в Академии тенниса им. Н.Н. Озерова состоялось торжественное открытие Командного первенства России по теннису среди девушек и юношей до 19 лет.

9 команд, 8 регионов и 53 участника приехали, чтобы побороться за медали. На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виктор Авдеев, директор ЦСП РО «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова» Антон Князев и главный судья соревнований, судья всероссийской категории Евгений Кондратьев.

По поручению министра физической культуры и спорта Рязанской области Владислава Фролова Виктор Авдеев поприветствовал участников на гостеприимной рязанской земле, отметив, что Рязанская область имеет большой опыт в проведении Всероссийских и международных соревнований.

– Уверен, что данные соревнования пройдут на высоком организационном уровне. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, успехов и пусть победит сильнейший.

Директор Академии тенниса отметил, что турнир является мастерским и пожелал спортсменам показать красивую игру и достойно представить свои регионы.

Рязанскую область на первенстве представляют воспитанники Академии тенниса имени Н.Н. Озерова.

Соревнования продлятся до 6 октября.