В Рязани состоялась творческая встреча с Эдуардом Лимоновым

В четверг, 24 октября, в ТЦ «Барс на Московском» прошла творческая встреча с писателем, публицистом, политическим деятелем Эдуардом Лимоновым.

Писатель впервые приехал в Рязань. Перед встречей он успел посетить Кремль и погулять по улицам города.

На творческом вечере Эдуард Лимонов рассказал о своем большом путешествии в разные страны.

— В последнее время я очень много ездил. Побывал во многих странах: в Монголии, в Нагорном Карабахе, в Донецкой республике, во Франции, в Абхазии. Все эти поездки были крайне интересны, необыкновенны. Например, в Монголии мы записывали интервью ранним утром, сидя на бархане. Знаете, в этой стране население 3 млн человек, а поголовно скота у них – 70 млн. Там куда не смотришь везде стада, — поделился Эдуард Лимонов.

Писатель отметил, что путешествовать очень интересно.

— В поездках видишь панораму мира. В своем возрасте хочется сгрести все те воспоминания, которые ты имел и заменить их совершенно новыми, — поделился писатель.

После рассказа Эдуард Лимонов ответил на все интересующие вопросы рязанцев.

— У вас ест книга «Лекция о будущем». Какие самые большие опасности подстерегают человечество в ближайшем будущем? – поинтересовался рязанец.

По мнению Эдуарда Лимонова, самая большая опасность человечества — это само человечество. В мире слишком много людей.

— Мы всю планету разодрали. мне кажется, что дальше уже представляем опасность для самих себя. Мы эксплуатируем землю и не соображаем, что есть какой-то предел, — ответил писатель.

Кроме того, гости вечера узнали, как писатель относится к Дмитрию Медведеву, творчеству Захара Прилепина и мухоморам, встречался ли с Эдуард Лимонов с губернатором нашей области и считает ли себя успешным человеком.

Также публицист затронул тему различия искусства и культуры. В его понимании, культура – это различные конференции, массовые концерты, например, на День города. А в искусстве совершаются какие-то открытия. Здесь же проходит черта различия между интеллектуалами и интеллигенцией.

— Мне культура неинтересна, я за искусство, — уточнил Лимонов.

В завершение мероприятия всем желающим писатель оставил автограф на память.