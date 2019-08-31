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В Рязани прошла выставка-презентация учреждений дополнительного образования

В пятницу, 30 августа, в Рязани на Лыбедском бульваре прошла выставка-презентация школ искусств, творческих объединений, спортивных секций, музыкальных школ города, в которые любой желающий мог записаться на месте.

На каждой площадке можно было попробовать себя в каком-нибудь новом деле, например, сыграть на музыкальном инструменте, создать картину, поиграть в шахматы, узнать основы каратэ, проверить знания английского языка и многое другое.

Также для всех пришедших проводились различные мастер-классы. Рязанцы своими руками создавали животных из бумаги, слушали интересные сказки и даже проводили особые химические эксперименты.

Кроме того, на площадках, организованных творческими объединениями, участники устроили показательные выступления.

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