В Рязани пройдёт фестиваль «Назад в 90-е»

В пятницу, 23 августа, на улице Почтовой состоится очередная встреча в рамках проекта «Фестивальное лето». На этот раз вечер пройдет в стиле 90-х.

На ретро-фестивале вас ждут тематические фотозоны и площадка брейк-данса. Свои площадки представит библиотека Горького. Моду 90-х продемонстрирует модельное агентство «SIGMA». Для юных гостей праздника будет работать анимационная площадка от агентства «Пончик».

На главной сцене со стороны Почтамта состоится концерт солистов и творческих коллективов города. Своими выступлениями рязанцев порадуют Дарья Турбанова, Софья Земяхина, Рената Довгалис, Валерия Накапкина, Лидия Лощинина, Дмитрий Богатов, Лика Войс, ансамбль танца «Мёд» (руководитель Елена Медынская), Давид Мкртчян, Андрей Капустин и шоу-группа «Мелоди-MIX», Ксения Морозова, Школа танца «LOONADANCE Center». Рядом со сценой расположится выставка ретро-автомобилей.