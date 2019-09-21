В Рязани проходит фестиваль уличной культуры «Железка 2019»

В субботу, 21 сентября, в Рязанском лесопарке проходит фестиваль уличной культуры «Железка 2019». Участниками стали более 300 команд из разных регионов России и зарубежья.

Фестиваль можно назвать поистине международным, гостями стали спортсмены из Турции, Беларусии и Казахстана, которые примут участие в массовом турнире.

В этом году «Железка» кардинально отличается своим необычным симбиозом культуры и спорта. Кроме того, на фестивале проходят турниры не только по стритболу, как это было в предыдущие годы, а еще по мини-футболу, дзюдо, и настольному теннису.

В рамках фестиваля работает площадка «Воркаут» (уличная гимнастика). Все посетители могут принять участие в фитнес- зарядках, открытой тренировке по Тай Бо, посмотреть показательные выступления по единоборствам.

Фитнес-центр «Кислород» провел мастер-класс по кроссфиту (определенная система физических упражнений). Данная тренировка включает в себя элементы тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого спорта, бега, пауэрлифтинга.

За культурную программу отвечают творческие коллективы нашего города: артисты из ДК «Приокский» и культурно-досугового центра «Октябрь», танцевальный коллектив «1+1» Art-rise, кавер-группа John Lemon и многие другие. Кроме того, на главной сцене пройдут реп и R&В батлы, а также уличные танцы.

Для всех гостей фестиваля подготовлено много викторин, конкурсов, в которых можно получить приятные подарки от партнеров «Железки».

Для маленьких гостей приготовили не мало сюрпризов, работают аниматоры, фотозоны, различные увлекательные мастер-классы.

В финале участники и зрители увидят два уникальных шоу: танцевальное шоу с огнем и холодные фонтаны.