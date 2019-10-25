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В Рязани приобретут общественный транспорт со скидкой 40%

В Рязани планируют приобрести новый общественный транспорт со скидкой 40%. Такую информацию предоставил начальник управления транспорта городской администрации Андрей Михно на заседании комитета ЖКХ Рязанской гордумы в пятницу, 25 октября.

Администрация участвует в государственной программе, которая позволит закупить транспортные средства со скидкой. Рязань планирует купить 100 троллейбусов и 200 автобусов. Всего в конкурсе участвуют 20 регионов, транспорт по выгодной стоимости смогут приобрести только три из них.

Отметим, что в настоящее время в городе ежедневно ездит 100 троллейбусов, 90 автобусов и около 900 маршруток. Чтобы пересадить рязанцев с частного транспорта на муниципальный, в городе планируют отменить льготный проезд по нескольким маршрутам.

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