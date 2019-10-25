В Рязани несколько маршруток перестанут перевозить льготников

С 2020 года ряд коммерческих маршрутов Рязани лишится права перевозить пассажиров по льготным проездным. Об этом в пятницу, 25 октября, на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.

По словам докладчика, предполагается прекратить право на льготный проезд в маршрутках, которые ездят по маршрутам муниципального транспорта. Предполагается, что такая мера позволит пересадить льготников на автобусы и троллейбусы.

Андрей Михно также добавил, что в настоящее время весь общественный транспорт Рязани оборудован терминалами для безналичной оплаты.

Отметим, что начальник управления транспорта в своём докладе сообщил о том, что в следующем году в Рязани появятся выделенные полосы, также в городе пустят новый транспорт – маршрутку №46 и автобус №19. Кроме того город может получить 78 троллейбусов из Москвы.