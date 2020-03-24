В Рязани примут меры против спортобъектов, продолжающих пускать посетителей

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В Рязани примут меры против фитнес-центров, бассейнов, аквапарков и спортзалов, продолжающих пускать посетителей. Об этом заявила глава администрации города Елена Сорокина.

Напомним, ранее постановление о прекращении работы этих объектов подписала главный санитарный врач региона Лариса Сараева. Посетителей туда должны были прекратить пускать с понедельника, 23 марта.

Елена Сорокина сообщила, что если распоряжение не будет выполнено, информацию о владельцах направят в адрес Роспотребнадзора и районных РОВД для принятия мер.