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В Рязани преступники украли из супермаркета две кассы с деньгами

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани совместно с патрульными полицейскими задержали двух злоумышленников, подозреваемых в ночной краже со взломом двери супермаркета. Похищенные деньги изъяли. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В полицию ночью поступило сообщение от системы охраны расположенного на окраине Рязани супермаркета – кто-то несанкционированно проник в помещение магазина.

На адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и наряды сотрудников патрульно-постовой службы полиции, курсирующие в районе места преступления.

Сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленники разбили стекло входной двери в супермаркет. Из торгового зала похитили два кассовых ящика с денежными средства. На разбитом стекле были следы крови.

Осмотрев прилегающую территорию, полицейские обнаружили «следы», в том числе и крови, которые указывали, что злоумышленников было двое и они передвигались пешком.

Полицейские организовали обследование ближайших улиц и вскоре при участии сотрудников патрульно-постовой службы полиции были задержаны двое мужчин, причастных к краже. У одного в руках был похищенный кассовый ящик, а у другого – свежие порезы на руках.

Выяснилось, что к хищению причастны 31-летний рязанец и 36-летний житель города Москвы. Ранее рязанец был судим за кражу, а житель столицы привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

Установлено, что из магазина похитили 15686 рублей. Один кассовый ящик с деньгами изъяли у злоумышленника. Другой – взломщик спрятал в канализационный колодец. Полицейские изъяли из «тайника» похищенное.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемых взяли под стражу.

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