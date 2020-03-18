На главную Органы власти Гордума

В Рязани появятся мемориальные доски к 75-летию Победы

В Рязани появится несколько новых мемориальных досок к 75-летию Победы. Соответствующие решения 18 марта, в понедельник, одобрил комитет Рязанской городской Думы по социальным вопросам.

На здании Рязанского железнодорожного колледжа предполагается установить две мемориальные доски «В начале 1930-х годов в Железнодорожном ФЗУ учился известный советский конструктор оружия, изобретатель пистолета ПМ, Герой Социалистического Труда Николай Федорович Макаров» и «Здесь, в здании железнодорожного училища, в 1942 году размещали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда».

На фасаде здания на улице Высоковольтной, д. 6. появится доска с текстом: «В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» с 1962 по 1968 год работал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич Ларионов (1922 – 2014)».

На фасаде здания Московского политехнического университета может появиться доска с текстом: «В этом здании с августа 1941 г. по август 1943 г. размещались военные госпитали № 3007, № 3439, № 3450 для лечения раненных на фронтах Великой  Отечественной войны».

Окончательное решение по этому вопросу примет Рязанская городская Дума.

 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Теперь официально. Ещё одну больницу Рязани присоединили к ОКБ

Новости Рязани
Городскую клиническую больницу №10 города Рязани присоединили к ОКБ. Распоряжение правительства Рязанской области подписал губернатор Николай Любимов. В тексте...
Узнать больше

Увеличилось число рязанцев, которых проверяют на коронавирус

Новости Рязани
В настоящее время медицинское наблюдение осуществляется в отношении 243 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Увеличилось число рязанцев, которых проверяют на коронавирус

Новости Рязани
В настоящее время медицинское наблюдение осуществляется в отношении 243 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус.
Узнать больше

Внеплановые каникулы в российских школах продлятся до 12 апреля ﻿

Новости мира
Напомним, в Рязанской области школьники ушли на досрочные каникулы с 17 марта. Ранее РИА «7 новостей» сообщало, что они продлятся до 30 марта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Не только жильё. «Зелёный сад» возводит социально значимые объекты в Рязанской области

Акценты
Группа компаний «Зелёный сад» известна рязанцам как один из ведущих строителей жилья в регионе. Однако девелопер реализует не только жилые объекты, но...
Узнать больше

Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом: почему это нужно?

Акценты
Закрытие границ, отмена массовых мероприятий и авиарейсов. Что это? Всеобщая истерия? Паника? Или же необходимость? Перед вам ответы на основные вопросы о...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Теперь официально. Ещё одну больницу Рязани присоединили к ОКБ

Увеличилось число рязанцев, которых проверяют на коронавирус