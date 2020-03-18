В Рязани появятся мемориальные доски к 75-летию Победы

В Рязани появится несколько новых мемориальных досок к 75-летию Победы. Соответствующие решения 18 марта, в понедельник, одобрил комитет Рязанской городской Думы по социальным вопросам.

На здании Рязанского железнодорожного колледжа предполагается установить две мемориальные доски «В начале 1930-х годов в Железнодорожном ФЗУ учился известный советский конструктор оружия, изобретатель пистолета ПМ, Герой Социалистического Труда Николай Федорович Макаров» и «Здесь, в здании железнодорожного училища, в 1942 году размещали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда».

На фасаде здания на улице Высоковольтной, д. 6. появится доска с текстом: «В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» с 1962 по 1968 год работал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич Ларионов (1922 – 2014)».

На фасаде здания Московского политехнического университета может появиться доска с текстом: «В этом здании с августа 1941 г. по август 1943 г. размещались военные госпитали № 3007, № 3439, № 3450 для лечения раненных на фронтах Великой Отечественной войны».

Окончательное решение по этому вопросу примет Рязанская городская Дума.