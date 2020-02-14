В Рязани появится пеший маршрут «Семь мостов»

В Рязани в 2020 году появится пеший маршрут «Семь мостов». Информация прозвучала в ходе рабочей встречи губернатора Николая Любимова с министром физической культуры и спорта Рязанской области Владиславом Фроловым. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Министр представил проект развития сети активных маршрутов в регионе и соответствующей инфраструктуры, а также главных задачах, которые необходимо выполнить в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

По словам Фролова, в Рязанской области намечено создать 28 пешеходных и веломаршрутов, которые будут адаптированы для трекинга, занятий различными видами спорта, в том числе ходьбой, скандинавской ходьбой, бегом, а также для велосипедных прогулок.

В частности, маршрут «Семь мостов» пройдёт от ЦПКиО под мостами через центр города, Лыбедский бульвар и цирк до Рязанского Кремля. На втором этапе на маршруте появятся велодорожки».

По словам Любимова, реконструкция моста на улице Ленина, которая пройдёт в 2020 году, позволит сделать первый пеший маршрут полноценным, исключив пересечение проезжей части.

Глава региона поставил задачу: на маршрутах по ходу следования необходимо предусмотреть места для отдыха, культурно-развлекательную инфраструктуру. По словам Любимова, партнерство с инвесторами также поможет в дальнейшем в продвижении проекта.