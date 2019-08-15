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В Рязани построят три уличные хоккейные площадки

В Рязани планируется построить три уличные хоккейные площадки. Аукционная документация по выбору подрядчика для проведения работ размещена на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 миллионов 989 тысяч 600 рублей. Заявки принимаются до 19 августа, работы победитель должен будет выполнить в течение 35 дней со дня заключения государственного контракта. 

Площадки будут построены по следующим адресам: улица Октябрьская, 37,  улица Магистральная (Счастливое детство), улица Великанова, 12.

Хоккейные площадки будут оборудованы специальным покрытием, бортами, также будут установлены баскетбольные кольца и хоккейные ворота с сеткой.

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