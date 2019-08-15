В Рязани построят три уличные хоккейные площадки

В Рязани планируется построить три уличные хоккейные площадки. Аукционная документация по выбору подрядчика для проведения работ размещена на сайте Госзакупок.



Начальная (максимальная) цена контракта – 5 миллионов 989 тысяч 600 рублей. Заявки принимаются до 19 августа, работы победитель должен будет выполнить в течение 35 дней со дня заключения государственного контракта.



Площадки будут построены по следующим адресам: улица Октябрьская, 37, улица Магистральная (Счастливое детство), улица Великанова, 12.



Хоккейные площадки будут оборудованы специальным покрытием, бортами, также будут установлены баскетбольные кольца и хоккейные ворота с сеткой.

