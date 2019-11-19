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В Рязани подорожали свежие помидоры

Рязаньстат продолжает изучать ценовую ситуацию на потребительском рынке города. За неделю с 12 по 18 ноября было отмечено значительное подорожание свежих помидоров – на 8,6%.

В то же время зафиксировано снижение цен на печенье на 2,2%, капусту белокочанную свежую на 1,8%, куры охлажденные и мороженые на 1,5%, рис шлифованный на 1%.

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Крупу гречневая-ядрица, лук репчатый, рыба мороженая неразделанная, огурцы свежие, яблоки, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, картофель, карамель подорожали незначительно.

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