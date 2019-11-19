Правительство Рязанской области и Яндекс договорились о сотрудничестве

Во вторник, 19 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор по развитию бизнеса Яндекс в России Алексей Федотов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Транспортной недели – 2019».

Николай Любимов подчеркнул, что партнёрские отношения с компанией Яндекс позволят повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

– Не сомневаюсь, что передовые технологические решения по цифровизации в области транспорта, обязательно будут полезными, – отметил глава региона.

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Алексей Федотов рассказал, что в ближайших планах – развитие проекта Электронного путевого листа на территории Рязанской области. Это высокотехнологичное решение поможет перевозчикам снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать госорганам эффективный современный механизм для контроля.

Федотов также отметил, что в Яндексе заинтересованы в развитии экономики России, поэтому компания готова делиться технологиями с регионами.