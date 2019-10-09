В Рязани подорожали огурцы и помидоры

Рязаньстат проводит еженедельный анализ цен на продукты в магазинах Рязани. За неделю с 30 сентября по 7 октября зафиксировано снижение цен на морковь на 6,7%, капусту белокочанную свежую на 5,1%, яблоки на 4,5%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 2,5%, сахар-песок на 2,3%, картофель на 1,9%, маргарин на 1,4%, лук репчатый на 1,0%.

В то же время подорожали помидоры свежие на 9,9% и огурцы свежие на 5,7%.

Незначительно увеличились цены на крупу гречневую-ядрица, вермишель, масло сливочное.