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Рязанцы в третий раз проверили свои знания в области экономики

В среду, 9 октября, на базе Рязанского государственного агротехнологического университета прошел всероссийский экономический диктант. Его провели в этом году в третий раз, тема: « Сильная экономика – процветающая Россия».

Участие в нем приняли школьники 9-11 классов, студенты, педагоги и другие желающие. В прошлом году проверили свои знания в области экономики примерно 170 рязанцев. В этот раз участников около 300.

– Акция «Всероссийский экономический диктант» проходит по всей России. Она призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения, – отметила декан факультета экономики и менеджмента РГАТУ Галина Бакулина.

На выполнение заданий отведен ровно час. Вопросы связаны с историей экономики и современными экономическими процессами. Помимо этого, в диктант включены задания, ответы на которые должен знать каждый. Это вопросы, касающиеся мошенничества. Например, как вести себя, если незнакомцы требует твой номер карты.

Победителями считаются те, кто наберет более 75 баллов. Результаты будут известны на сайте диктанта в конце октября. А 11 ноября в День экономиста победителям и участникам вручат дипломы и сертификаты.

Примечательно, что диктант можно написать сегодня до полуночи онлайн. Тест представляет собой упрощенный вариант тех заданий, которые участники пишут в очной форме.

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