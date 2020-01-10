В Рязани отметят день рождения джаза

В воскресенье, 12 января, в 17:00 в кафе «Фонтан» состоится ежегодный концерт-сейшен «День рождения рязанского джаза» с участием музыкантов из Рязани и других городов. Предстоящий сейшен – дань памяти известному в городе джазовому саксофонисту и организатору Александру Семячкину.

Пару лет назад рязанский гитарист Станислав Глушенков предложил учредить День рождения рязанского джаза, связав сей факт с днём рождения известного джазового саксофониста и талантливого организатора Александра Семячкина. Первый такой концерт прошёл именно в кафе «Фонтан» – культовом джазовом пространстве города.

Маэстро Семячкина не стало летом позапрошлого года… И новый джазовый сейшен с участием рязанских коллективов и музыкальных гостей из других городов – дань памяти его незаурядному таланту.

Цена билета 500 рублей

Тел. (4912) 52-47-78