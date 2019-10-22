В Рязани отметили годовщину основания ВМФ

Во вторник, 22 октября, в Рязани отметили 323-ю годовщину основания Российского военно-морского флота. Цветы возложили к Памятному знаку морякам-подводникам в парке Морской Славы.

– Сегодня мы вновь находимся в святом для нас месте – возле памятника морякам-рязанцам. Мы возлагаем цветы в честь погибших моряков и славы России. Мы стоим здесь, чтобы вспомнить о тех, кто не вернулся. Вечная память героям ВМФ! – сказал председатель Совета Комитета ветеранов ВМФ Рязани Василий Гришин.

На торжественном мероприятии каждый ветеран вспомнил поимённо своих погибших боевых товарищей. Память тех, кто не вернулся с моря, почтили минутой молчания.

Председатель совета ветеранов железнодорожного района Герман Грибакин поделился мудростью с молодёжью.

– У корабля два весла – тяжкий труд и вера. И именно вера в себя особенно необходима молодому поколению. Желаю вам интереса к изучению истории, пусть тот дух поможет вам преодолеть все трудности, – сказал Герман Грибакин.

Ветераны вознесли к памятнику военно-морские флаги и исполнили отрывок песни «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг».

Отметим, что День основания Российского военно-морского флота отмечается 30 октября. ВМФ создали в 1696 году по решению Борской Думы. День военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля, в этом году праздничный мероприятия прошли 28 июля.