В Рязани открылся новый технопарк

В среду, 11 сентября, прошло торжественное открытие технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения – Рязань». Главной целью данного проекта является развитие научной, образовательной, производственной деятельности в сфере инноваций и высоких технологий в регионе.

В настоящее время в технопарке полностью действуют два этажа из шести, на которых можно разместить до 20 резидентов. Остальные четыре будут отремонтированы и начнут свою работу в 2020 году. Все площадки центра оборудованы мебелью и техникой, имеется просторный конференц-зал «YESенин», большой фуд-корт и коворкинг-пространство.

Что же такое «Точка кипения – Рязань?» Это первое в нашем регионе пространство коллективной работы для реализации проектов в разных направлениях. На этой уникальной площадке любой желающий совершенно бесплатно может устраивать лекции, конференции, семинары, презентации. Организовывать все мероприятия можно с помощью платформы Leader-ID. В нашем городе открылась городская «Точка кипения», этот формат является базовым для таких площадок.

В рамках торжественного открытия проходила выставка, на которой были представлены научные инновационные разработки высших учебных заведений нашего города. Представители научного сообщества медицинского университета показали портативный фонендоскоп. В настоящий момент идет дополнительная разработка данного устройства. Ученые хотят, чтобы у него была функция записи шумов, а обмен информацией проходил через Bluetooth.

Во время мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве и развитии проекта «Точка кипения — Рязань» между АО «Корпорация развития Рязанской области» и АНО «Платформа НТИ».

В завершение церемонии Губернатор Рязанской области, Генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» и заместитель директора «Агентства стратегических инициатив» дали старт проекту «Точка кипения — Рязань», нажав кнопку запуска.

Сразу после открытия на площадках технопарка прошли первые дискуссии, открытые диалоги, круглые столы на различные темы.