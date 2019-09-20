В Рязани начинаются игры «Ночной хоккейной лиги»

В Рязани стартует IX Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд «Ночная лига». Об этом рассказали на пресс-конференции в пятницу, 20 сентября. К присутствующим обратился министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

– Ночная Хоккейная Лига – самое мощное фестивальное движение в Рязанской области, которое у нас есть сегодня. У нас более 20 команд, и это не предел, – сказал Владислав Фролов. – Лига у нас развита хорошо, и мы готовы делиться опытом и встречать коллег. Ещё раз от всей души желаю всем крепкого здоровья и развития любительского хоккея. Ура!

Начальник спортивного отдела «Ночной лиги» Владимир Карпов рассказал об изменениях в регламенте в сезоне 2019-2020.О правах и обязанностях организаторов и участников сообщила начальник юридического отдела Анастасия Солдатова.

В мероприятии приняли участие руководители и представители спортивных министерств и ведомств Москвы, Рязанской, Архангельской, Владимирской, Калининградской, Московской и Ульяновской областей, а также Республики Коми, а также региональные представители и участники команд Ночной Лиги в областях Центральной России и на Северо-Западе. После выступления спикеров они смогли задать вопросы.

Отметим, что первая игра «Ночной хоккейной лиги» в Рязани начнётся уже сегодня в 17.00 на льду Дворца спорта «Олимпийский».