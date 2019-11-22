В Рязани представили сувенирную продукцию новогодней столицы

В четверг, 21 ноября, в Рязани состоялся городской форум ресторанной индустрии HoReCa Fest.

В рамках мероприятия прошла презентация сувенирной продукции с символикой новогодней столицы, которую представили кафе-кондитерская «Римские каникулы», «Музей истории рязанского леденца», муниципальное предприятие «Хлебозавод №3 города Рязани», КФХ «НашЪ ДарЪ», «Скопинская художественная керамика», музей «Фабрика игрушек». Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

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Также управляющий кафе-клуба «Графин» Дмитрий Кириллин и директор ООО «Сапожковские воды» Иван Золотарёв рассказали о гастроподарках «Новогодней столицы 2020» – десерте «Калинник» и напитке «Вкус Рязани», основой которого стал Иван-чай с добавлением шалфея, имбиря, чабреца, эвкалипта и зверобоя.