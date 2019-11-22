О чём писали рязанские газеты 100 и 25 лет тому назад

Представлены тексты, опубликованные в газетах «Известия» рязанского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов» за 22 ноября 1919 г. и «Вечерняя Рязань» от 23 ноября 1994 года.



Газета «Известия» рязанского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов» от 22 ноября 1919 года.



ПОД КРАСНЫЙ СТЯГ



Граждане Кузьминской волости, собравшиеся на митинг 8 ноября и заслушав товарищей о значении октябрьского праздника, вынесли резолюцию, в которой заявляют: единодушно клянемся встать на защиту октябрьских завоеваний и напрягать все свои силы в помощь нашей дорогой Советской власти как физически, так и материально. Мы поняли, в чьих интересах ведется гражданская война, которую нам навязала проклятая буржуазия, но пусть она знает, что союз городских пролетариев с крестьянством силен. Плотнее мы сомкнем ряды и по первому зову пролетарского правительства как один станем под Красные стяги и вместе с красными героями разобьём банду Деникина и Юденича, как разбили Колчака. Мы даем клятву перед павшими героями, что святое начатое дело мы довершим и добьемся в жизни равенства и братства. Да здравствует наша доблестная красная армия! Да здравствует Р.К.П. (большевиков)! Да здравствует Коммунизм Всего Мира.



Газета «Вечерняя Рязань» № 96/400 от 23 ноября 1994 года.



МОГУЩЕСТВО РОССИИ ПРИРАСТАТЬ ПРОВИНЦИЕЙ БУДЕТ…



Одним из важных недостатков современной жизни является то, что почти отсутствует идеология будущего. Многим людям не нужен новый коммунизм или социализм, но необходима хотя бы идея, которая смогла бы объединить усилия на пути совершенствования общества. недавно такая теория была детально разработана, а значит, имеет смысл называть ее уже не идеей, а практической программой. В программе представлены основные направления развития Рязани, одобренные правительством. Для ее реализации будут представлены средства Министерства национальностей. О принципиальных положениях программы рассказывает советник губернатора по вопросам самоуправления, вице-президент Рязанского Отделения Международной академии информатизации, президент акционерного общества «Рязань-Авиа» СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОБЛЕНКО.



Демократия – право граждан на свои налоги заказать такую политику, которую они считают нужной. Признаком демократичности государственного устройства считается не наличие депутатов в думах, н факт совмещения постов председателя совета и исполкома, а финансовые и экономические возможности местной власти.



Кухня и политика имеют некоторые аналогии и почти всегда существовали рядом. В период застоя бытовала загадка: «Что такое торт «Леонид?» Классический ответ звучал так: «Это то же самое, что «Наполеон», только без муки, яиц, масла и сгущенки». Если провести параллель, то можно с полным правом сказать: «Советы – это то же самое, что и западные муниципалитеты, но только без собственного имущества, самостоятельных финансов и их компетенции». Говоря серьезно, социальные перемены зависят от хозяйственной самостоятельности органа местного самоуправления. В России в них сегодня никто не заинтересован.



Увлекшись борьбой с коррупцией и разделом небогатого наследства, мы забыли о том, что основным достоинством власти является ее умение приумножать, а не делить общественное богатство. Это важное условие формирования многоукладного хозяйства перестроечной России. Когда государство одобрило программы приватизации, местная власть, образно говоря, «потеряла будущее». В самом деле, зачем она нужна сейчас? Чтобы разделит то, что осталось дееспособным после семидесяти пяти лет социальных экспериментов? А когда еще разделим? Вот тут то и начинаются проблемы…



Еще два года назад модно было говорить о «шведской модели социализма», а в более раннее время популярен был лозунг «социализма с человеческим лицом». При этом все «реформаторы» почему-то напрочь забывали, что с уровня государства трудно увидеть «лицо» истинной ситуации, сложившейся в городах. Надо признать, что ныне городская власть организована нерационально, без учета потребностей населения. Местные бюджеты лишь на 8-12 процентов формируются за счет собственных источников. Теперь важно создать власть, способную решать проблемы, обладающую имуществом, средствами и достаточной компетенцией. Различно не только значение слов «хозяин» и «экономист». Но масса людей, осуществляющих эту политику. Хозяин – тот, кто организует и ведет свое хозяйство, выполняя волю собственника. Если власть не научится хозяйствовать, – рачительно использовать местный потенциал в интересах граждан, – мы никогда не получим цивилизованного рынка…



Восприняв мировой опыт и уроки четырех перестроечных лет, мы разработали программу муниципализации Рязанской области. Найти способы воплощения этой программы – задача социальной практики и творчества исполнителей: руководителей районной и городской властей Скопина, Новомичуринска, Рязани. Учитывая местные условия, каждый из них волен программу приспособить «под себя». И главное заключается в том, чтобы создать феномен «демократии соучастия». Объединив усилия бизнесменов, населения, представителей науки и культуры, властей, достичь общего успеха, перестроив экономику региона на общее благо. Важно найти «точку роста» – район, город, группу предприятий, способных обеспечить прорыв в решении одной проблемы. Затем предполагается «тиражировать» лучшие результаты, создав цепную реакцию положительных изменений в обществе. Сначала в Рязанской области отработают варианты преобразований, позже полученный опыт применят у себя жители других районов России.



Наши идеи встретили понимание в Правительстве РФ, в Министерстве по делам национальностей, где сформирована федеральная программ поддержки местного самоуправления. Принято решение об организации эксперимента на территории нескольких областей, в том числе и Рязанской. Для поддержки эксперимента будет создан специальный фонд. Среди 19 областей мы – первые, кто доказал свое право заключить соглашение с Министерством по делам национальностей.



Возникший кризис обнажает старые ошибки: попытки осуществить реформы не учитывая общих закономерностей развития техники. технологии, обществ. Напомню, что мировая практика уже выработала замечательные образцы практического решения задач, сходных с российскими. для большинства стран конституционно признано три-четыре способа устройства городской власти, как способы создания различных видов городского самоуправления. Варианты комплексного решения региональных проблем предусматривают накопление положительных изменений в различных сферах деятельности по шагам. Неважно, с чего вы начнете, ибо это диктуется как экономическими особенностями региона, так и конкретной политической обстановкой, важно, насколько подготовлены кадры и созданы ли объективные предпосылки к прогрессу.



Так, например, японский завод на территории области обеспечит рязанскому обществу рывок к прогрессу раньше, чем горожане самостоятельно накопят такой опыт. Продавая интеллектуальную собственность или трудовые ресурсы, можно ориентироваться на частичные изменения в экономике. Скажем, прежде в Рязани казалась невероятной сама мысль о совместной эксплуатации военными и гражданскими службами Дягилевского военного аэродрома, а сейчас это – реальность, которая позволит развиваться не только городу, но и области в целом. Этот опыт получен на подобных объектах в США, Ирландии, Японии. В России появился первый такой аэродром под Находкой. Суть не в том, чтобы «забрать» объект у военных, а чтобы сформировать вокруг него систему складских помещений, офисов, социально-бытовую зону и т.д., способную привлечь потенциального инвестора. Надо предоставить ему возможность выгодно вложить капитал не только в недвижимость, но и в промышленное производство. Опыт Ирландии показывает, что эксплуатация 100-200 гектаров земли, расположенной возле аэродрома и имеющей условия, привлекательные для бизнеса, способы вскоре поднять уровень жизни в регионе до европейских стандартов.



Это значит, что и на территории Рязанской области можно будет создать социально ориентированный рынок. Появится возможность развивать в области и городе систему публичных служб, готовых рационально эксплуатировать государственное и муниципальное имущество. Центр тяжести деятельности властей с вопроса о разделе имущества переместится на вопрос о распределении прибыли, полученной от его совместного использования. Тогда произойдёт единовременная реорганизация всей системы власти на уровне субъекта федерации. При получении же бОльших финансовых и экономических прав, увеличатся шансы области в сфере законодательного регулирования внутренней жизни, перестройки психологии населения (смену приоритетов престижности работы, понимание того, что богатство, заработанное законным путем, является благом, уважение к любой форме собственности и т. п.)



Мы – народ талантливый и, веря в себя, сможем или принять предложенные пути, или найти новые варианты.

