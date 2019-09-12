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В Рязани на две недели перекроют дорогу в районе торгового центра «Барс Премиум»

В Рязани начался ремонт на напорных канализационных коллекторах и модернизация запорно-регулирующей арматуры в районе канализационной насосной станции №3, за зданием торгового центра «Барс Премиум» в районе ул. Брестская и ул. Московская.

В связи с этим на указанном участке на две недели будет закрыто движение транспорта.

Замена трубопровода в указанном районе позволит значительно уменьшить существующие нагрузки на систему водоотведения, нормализовать гидравлический режим работы напорных канализационных коллекторов и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций различного характера.

Как сообщает сайт администрации города, работы и благоустройство территории после разрытия будут завершены до конца сентября.

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