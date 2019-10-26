На главную Органы власти Администрация В Рязани могут построить новый стадион
Органы властиАдминистрацияРязаньВласть

В Рязани могут построить новый стадион

Инвестор готов построить в Рязани новый стадион. Об этом во время личного приёма граждан главе городской администрации рассказал руководитель Академии футбола «Спартак».

Как сообщает сайт администрации Рязани, он предложил Сорокиной рассмотреть возможность предоставить земельный участок в районе Голенчино, чтобы построить там спортивный объект. Оказалось, что этот участок находится в «зелёной» зоне, строить там спортивные сооружения нельзя.

Глава администрации Рязани предложила подобрать для строительства стадиона другой земельный участок, поручив своему заместителю Игорю Тишину проработать вопрос заявителя по инвестиционному соглашению.

Елена Сорокина также отметила, что Рязани не хватает спортивных объектов. 

– Администрация обязательно рассмотрит каждое предложение и поддержит самые перспективные, – приводит её слова сайт администрации города. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Елена Сорокина: Рязань – это наш общий дом

Линейный отдел МВД на транспорте в Рязани отметил 100 лет службы

За выходные с улиц Рязани убрали 12 тысяч кубометров снега