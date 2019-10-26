В Рязани могут построить новый стадион

Инвестор готов построить в Рязани новый стадион. Об этом во время личного приёма граждан главе городской администрации рассказал руководитель Академии футбола «Спартак».



Как сообщает сайт администрации Рязани, он предложил Сорокиной рассмотреть возможность предоставить земельный участок в районе Голенчино, чтобы построить там спортивный объект. Оказалось, что этот участок находится в «зелёной» зоне, строить там спортивные сооружения нельзя.



Глава администрации Рязани предложила подобрать для строительства стадиона другой земельный участок, поручив своему заместителю Игорю Тишину проработать вопрос заявителя по инвестиционному соглашению.



Елена Сорокина также отметила, что Рязани не хватает спортивных объектов.

