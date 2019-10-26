На главную Рязань Власть Рязанка пожаловалась Елене Сорокиной на постоянно протекающую крышу
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Рязанка пожаловалась Елене Сорокиной на постоянно протекающую крышу

В пятницу, 25 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. Об этом сообщил сайт городской администрации. 

К главе администрации города обратилась рязанка с просьбой оказать помощь в решении проблем в ее доме, сложившихся из-за протекающей крыши. Ее квартиру в доме №54 по 3-му Мопровскому переулку регулярно заливает. Жилье теперь требует ремонта. Проведение капремонта крыши, фасада и холодного водоснабжения, со слов заявительницы, планировалось в текущем 2019 году.

Представители администрации города отметили, что, по информации директора по производству работ Фонда капитального ремонта Рязанской области, в настоящее время разрабатываются проекты на ремонт общего имущества на этот многоквартирный дом. При наступлении благоприятных погодных условий в 2020 году работы будут выполнены.

В свою очередь, администрация города составила и направила письмо в управляющую компанию, обслуживающую дом, с тем, чтобы до наступления холодов был проведен текущий ремонт кровли, оконных рам на лестничных клетках подъездов и опиловка деревьев, которые разрушают кровлю. Управлению энергетики и ЖКХ поручено контролировать ход выполнения ремонта. В региональный Фонд капремонта также направлено письмо о необходимости произвести ремонт дома в ближайшее время.

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