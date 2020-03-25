В Рязани будут судить женщину, ударившую сотрудника полиции

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Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Рязани, 1993 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 1 марта 2020 года сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции при выезде на место совершения административного правонарушения обнаружили нетрезвую женщину, нарушавшую общественный порядок в одной из квартир города. В связи с тем, что ее действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ (нахождение в общественном месте в состоянии опьянения), предложили ей проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Осознавая, что перед ней находится представитель власти, который исполняет свои должностные обязанности, по мотиву мести за их осуществление и с целью избежания административной ответственности, женщина ударила сотрудника патрульно-постовой службы по лицу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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