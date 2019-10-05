В Рязани безработный украл с завода битумный насос

Безработный житель города Рязани совершил кражу в поселке Шпалозавода. Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

Правоохранители выяснил, что территорию предприятия никто не охраняет. По всей видимости, вор знал это и в обеденное время проник туда. Он забрал с собой битумный насос. Оборудование злоумышленник после кражи сдал в металлолом.

Устроив расследование, полицейские сумели найти подозреваемого в совершении кражи с завода. Оказалось, что на преступление пошел 23-летний рязанец. По факту случившегося продолжается расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.