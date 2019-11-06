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В пяти магазинах Рязанской области выявлены нарушения правил пожарной безопасности

В пяти магазинах города Ряжск Рязанской области выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

В магазинах отсутствовали планы эвакуации людей при пожаре, заблокированы эвакуационные выходы, система пожарной сигнализации находилась в нерабочем состоянии, стояли не исправные огнетушители, стены покрыты горючими материалами, не велись журналы по учёту огнетушителей.

Прокуратурой внесено пять представлений об устранении нарушений закона, пять человек привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

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