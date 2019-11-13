

В Пронске семиклассница собирала деньги на лечение мамы, которая оказалась здорова. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Семиклассницу постоянно видели в одном из скопинских супермаркетов, где она собирала деньги для якобы тяжело больной мамы. Она стояла в супермаркете с табличкой с названием онкологического диагноза и рекомендациями по лечению. Посетители магазина охотно жертвовали деньги, а 11 ноября одна женщина обратилась в пронскую районную газету, чтобы выяснить, не нужна ли девочке помощь. Посетители одного из православных храмов в Пронском районе ранее видели эту девочку у его дверей, и деньги, по словам очевидцев, она тратила на конфеты и шоколад для себя.

Выяснилось, что мама девочки не больна. Маму с дочкой направят в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить причину поведения ребёнка.