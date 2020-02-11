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В ночь на 12 февраля городские службы вывезут снег с центральных улиц Рязани

В ночь с 11 на 12 февраля в Рязани планируется вывоз снег с улиц Полонского, Соборной, Николодворянской, Радищева, Свободы, площади Ленина и Первомайского проспекта с 22.00 до 6.00. Об этом сообщает сайт администрации города.

Работы по очистке городских улиц от снега и наледи продолжаются в круглосуточном режиме, отмечают в мэрии. Для борьбы с гололедицей используется пескосоляная смесь. За прошедшие сутки были обработаны остановки общественного транспорта, тротуары. К работам было привлечено более 30 сотрудников и 60 единиц техники.

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