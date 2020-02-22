В Михайлове вор ограбил умирающего пенсионера

В Михайлове полицейские раскрыли кражу денег и сотового телефона из квартиры пенсионера.

В полицию обратились родственники хозяина квартиры. Сам хозяин скончался после долгой болезни. Осмотрев его квартиру, родственники обнаружили, что пропали деньги и сотовый телефон.

Осмотрев жилище, эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев нескольких «гостей». Проанализировав эти сведения с помощью автоматизированной системы криминалистического учета, полицейские установили, что в жилище недавно побывал 27-летний житель города Михайлова. Ранее этого мужчину неоднократно доставляли в полицию за распитие спиртного в общественном месте.

Злоумышленника задержали. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, мужчина знал о тяжелой болезни пенсионера. Он зашёл к нему домой, увидел, что хозяину квартиры плохо и забрал со столика сотовый телефон, деньги и скрылся.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.