В городе Сасово отметили День строителя

В пятницу, 9 августа, в Муниципальном культурном центре города Сасово состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню строителя.

Глава администрации города Сасово, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Евгения Рубцова поздравила присутствующих, поблагодарила за трудолюбие и профессионализм, от всей души пожелала крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успехов в работе.

В этот день лучшие представители этой профессии за добросовестный труд, высокие производственные показатели были награждены Почетными грамотами и Благодарностями главы администрации города.

Коллектив Муниципального культурного центра подготовил для виновников торжества праздничный концерт, в котором приняли участие Татьяна Самарина, Юрий Белов, Татьяна Гулькина и Александр Федоров, танцевальная студия «Креатив», Народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль «Звонница».

Благодарные зрители тепло встречали артистов, концерт прошел на одном дыхании и подарил массу положительных эмоций и хорошее настроение.