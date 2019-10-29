В городе пройдёт межрегиональная конференция «Рязанская земля: история, культура, общество»

В среду, 30 октября, в 11.00 в Рязанской областной научной библиотеке им. М. Горького пройдёт VI межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, общество».

Цель конференции – активизировать краеведческую исследовательскую работу, привлечь учёных, краеведов и молодёжь к сохранению исторического наследия. Одной из главных тем конференции станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В Рязанской областной библиотеке состоится пленарное заседание и работа четырех секций: «Великая Отечественная война. Тыл в помощь фронту», «Рязанский край: вехи истории», «Учреждения культуры, образования, архивы, СМИ в истории региона», «Роль личности в истории региона». В Мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павлова пройдет заседание секции, посвященной 170-летию со дня рождения академика И.П. Павлова.

Среди выступающих – историки, представители Рязанского землячества в Москве, библиотечные и музейные работники, преподаватели учебных заведений – всего более 60 человек из Рязани, Москвы, Егорьевска, Луховиц, Липецка.