Рязанцам предлагают внести свой вклад в стратегическое развитие города

В ноябре в Рязани пройдёт цикл встреч с руководителями городской администрации. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

По словам главы администрации Елены Сорокиной, встречи пройдут по поручению главы региона Николая Любимова.

– Целью мероприятий станет выявление мнений и идей жителей о развитии городской инфраструктуры в ближайшей и долгосрочной перспективе, которые затем станут основой Карты предложений рязанцев и войдут в план стратегического развития Рязани, – отметила глава администрации.

Мероприятия пройдут в разных районах города. Чтобы высказать своё мнение, рязанцам необходимо взять с собой паспорт с пропиской в соответствующем районе. Посетить встречу могут все рязанцы.

Первая встреча пройдёт в Советском районе 9 ноября в 10.00 в конференц-зале Дворца детского творчества. Продолжительность – 90 минут.