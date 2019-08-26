В еще одном рязанском дворе появилась новая детская площадка

В понедельник, 26 августа, во дворе дома №3 по улице Новоселов прошло торжественное открытие новой детской площадки «Таинственный остров счастья». Поздравить местных жителей пришли депутат Госдумы Елена Митина и депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.

Проект «Таинственный остров счастья» принял участие в отборе местных инициатив 2019 года и был реализован в рамках региональной программы. Всего отбор прошли 24 проекта.

Члены ТОС сами разрабатывали расположение новой площадки, выбирали необходимый инвентарь, прорабатывали софинансирование. Благодаря работе местных жителей теперь вместо полуразвалившейся детской площадки во дворе красуется современное детское игровое оборудование (игровой комплекс, турнир, брусья, качели, уличные тренажеры).

Бюджет проекта составил около 623 тыс. руб. Пять процентов (примерно 31 тыс. руб) заплатили сами жильцы.

– Во время личных встреч граждане не раз говорили о необходимости реализации местных инициатив. Очень хорошо, что проекты стали воплощаться, – отметила Елена Митина. – Когда видишь с каким удовольствием дети играют на новой площадке, испытываешь чувство удовлетворения. Спасибо большое жителям, которые откликнулись и поддержали инициативу.

ТОС «Квартал Б Песочни» считается одним из самых опытных. В прошлом году члены этого ТОС успешно реализовали подобный проект «Территория общего счастья». В результате по адресу улица Советской армии, д. 8А появилась новая детская площадка.