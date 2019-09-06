Уволился ещё один директор рязанской школы

Директор школы №60 города Рязани Валерий Андреев уволился. Об этом сообщается в группе школы в социальной сети ВКонтакте.
Напомним, ситуацию со школой №60 привёл в пример во время совещания с директора школ Рязани вице-губернатор Игорь Греков.
Ранее уволился по собственному желанию директор школы №50 Роман Волков, также стало известно об увольнении директора Солотчинской школы-интерната Александра Ламскова.
В четверг, 5 сентября, заявление об уходе написал и начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексей Зимин.
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