Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

В Рязанской области школьные каникулы начнутся раньше времени – с 17 марта. Решение о переносе каникул было принято после совещания с участием губернатора Николая Любимова, вице-губернатора Игоря Грекова, регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, главного санитарного врача области Ларисы Сараевой и главы администрации Рязани Елены Сорокиной.

Губернатор Николай Любимов обратился к жителям Рязани и области. Он отметил, что людям, которые вернулись из заграничных поездок, необходимо обязательно сообщить об этом в больницу. Вне зависимости от того, есть ли у человека симптомы ОРВИ.

14 марта в Рязанском государственном цирке состоялась премьера программы «Цирк зажигает огни». Это шоу в лучших традициях советского цирка с участием дрессированных животных, отважных акробатов и талантливых весёлых клоунов.

Победителем Лиги КВН РГУ имени С. А. Есенина стала команда естественно-географического факультета. Финальная игра прошла во Дворец молодёжи. В ней приняли участие шесть команд. Всего им пришлось пройти четыре испытания: приветствие, разминка с жюри, видео-фристайл и музыкальный финал.

Утром 14 марта в одной из комнат квартиры №7 дома №46 по ул. Право-Лыбедской произошло обрушение штукатурного слоя потолка. На место прибыли специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации, а также работники аварийной службы для проведения контролирующего демонтажа штукатурки с тем, чтобы избежать ее дальнейшего обрушения.

Вечером в субботу, 14 марта, из торгового центра «Виктория Плаза» вывели на улицу посетителей и работников. На место прибыли полицейские, сотрудники МЧС.

В субботу, 14 марта, около 3 часов ночи у села Высокое Рязанского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 34-летний житель Рязани не выбрал безопасную скорость. Из-за этого мужчина не справился с управлением автомобилем «Ниссан Кашкай», съехал с дороги с последующим опрокидыванием.

В воскресенье, 15 марта, на улице Новосёлов в Рязани сбили ребёнка. ДТП случилось около часа дня рядом с остановкой общественного транспорта «Шереметьево».

Во время пожара в селе Темгенево Сасовского района пострадал человек. Жилой дом отстоять не удалось – он повреждён огнём на всей площади.