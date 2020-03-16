Студенты Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина принимают участие в проекте, посвящённом истории российской космонавтики

В Рязанской области началась реализация патриотического проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, посвящённых истории российской космонавтики».

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

В рамках первого этапа проекта в образовательных организациях города Рязани проходит профориентационная диагностика, направленная на выявление учащихся средних образовательных школ и студентов высших учебных заведений города Рязани, имеющих способности к краеведческой, журналистской и просветительской деятельности. Профориентационную диагностику проводит профессиональный психолог Нелли Семенок.

В период со 2 по 13 марта участниками профориентационной диагностики стали студенты 15 академических групп факультета истории и международных отношений, естественно-географического факультета, факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина.

По итогам анализа результатов тестирования будет сформирована команда, которая продолжит участвовать в проекте.

Исследователи российской космонавтики, сотрудники музеев, профессиональные журналисты проведут для участников проекта лекции, мастер-классы, посвящённые объектам, расположенным на территории Рязанской области и связанным с историей российской космонавтики, вкладу рязанцев в изучение и развитие российской космонавтики, особенностям журналистской и просветительской деятельности.

Участниками проекта будут совершены краеведческие экспедиции в объекты, расположенные на территории Рязанской области и связанные с историей российской космонавтики. В ходе краеведческих экспедиций школьниками и студентами будут созданы журналистские материалы.

Итоговым продуктом проекта станет электронный ресурс – интерактивная карта Рязанской области, на которой будут размещены объекты, связанные с историей российской космонавтики.

На сайте РИА «7 новостей» создан специальный раздел, посвящённый реализации проекта, в социальной сети «Вконтакте» действует сообщество.