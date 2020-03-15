14 марта в Рязанском государственном цирке состоялась премьера программы «Цирк зажигает огни». Это шоу в лучших традициях советского цирка с участием дрессированных животных, отважных акробатов и талантливых весёлых клоунов.

Рязанцы увидели выступления кошек и свиней. Обезьянки исполнили пародии на все номера программы: они были и канатоходцами, и наездниками, и показывали самые разные трюки. Медведи под руководством Алии Такшантовой играли в баскетбол, танцевали на пилоне и показали головокружительный брэйкданс.

Канатоходцы Медниковы заставили зрителей поволноваться во время своих опасных трюков под самым куполом цирка.

Все номера перемежались конферансом, шутками и номерами ковёрных Сергея Гульченко и Юрия Филатова «Джамелли». Их номера в стиле классического цирка начала ХХ века порадовали и взрослых, и детей.













































А завершает программу легендарный номер «Кубанские казаки». Народный артист России Юрий Мерденов – человек-легенда, хранитель традиций кубанского казачества – создал блестящий конный номер с талантливой джигитовкой и элементами трюковой акробатики. Его роскошным лошадям и ловким наездникам рукоплескали в цирках Европы, Америки, Австралии и Японии. Не остались равнодушными и рязанские зрители.







































Увидеть программу «Цирк зажигает огни» можно будет в следующие выходные.