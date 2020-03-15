Определён победитель Лиги КВН РГУ имени С. А. Есенина

Победителем Лиги КВН РГУ имени С. А. Есенина стала команда естественно-географического факультета. Об этом сообщил официальный сайт вуза.



Финальная игра прошла во Дворец молодёжи. В ней приняли участие шесть команд. Всего им пришлось пройти четыре испытания: приветствие, разминка с жюри, видео-фристайл и музыкальный финал.



По словам жюри, в состав которого вошли выпускники вуза Роман Потапов, Алексей Кованов, Никита Васильев, Дарья Медведева и Эдуард Тагмазян, все справились на ура и произвели яркое впечатление.



По итогам игры места распределились так:

1. Естественно-географический факультет

2. Институт иностранных языков

3. Факультет русской филологии и национальной культуры

4. Факультет социологии и управления

5. Факультет истории и международных отношений

6. Юридический факультет.



– Финал удался благодаря остроумным участникам и их болельщикам, которые активно поддерживали свои любимые команды, – отмечается в сообщении на сайте РГУ.



Фото: www.rsu.edu.ru