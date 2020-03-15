Определён победитель Лиги КВН РГУ имени С. А. Есенина

Победителем Лиги КВН РГУ имени С. А. Есенина стала команда естественно-географического факультета. Об этом сообщил официальный сайт вуза.
Финальная игра прошла во Дворец молодёжи. В ней приняли участие шесть команд. Всего им пришлось пройти четыре испытания: приветствие, разминка с жюри, видео-фристайл и музыкальный финал.
По словам жюри, в состав которого вошли выпускники вуза Роман Потапов, Алексей Кованов, Никита Васильев, Дарья Медведева и Эдуард Тагмазян, все справились на ура и произвели яркое впечатление.
По итогам игры места распределились так:
1. Естественно-географический факультет
2. Институт иностранных языков
3. Факультет русской филологии и национальной культуры
4. Факультет социологии и управления
5. Факультет истории и международных отношений
6. Юридический факультет.
– Финал удался благодаря остроумным участникам и их болельщикам, которые активно поддерживали свои любимые команды, – отмечается в сообщении на сайте РГУ.