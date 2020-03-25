Уполномоченный по правам ребёнка выступила с отчётом в Рязанской облдуме

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25 марта Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина отчиталась о своей работе в 2019 году перед депутатами Рязанской областной Думы. Об этом сообщает сайт облдумы.

Количество обращений к детскому омбудсмену осталось на уровне предыдущего года: поступило 1864 обращения, из них 116 – от несовершеннолетних.

Екатерина Мухина отметила конструктивное взаимодействие с органами власти и службами. За отчетный период было подготовлено 14 мотивированных заключений на различные законопроекты о внесении изменений в федеральные и региональные законодательные акты в сфере защиты прав и охраняемых законом интересов детей.

Отвечая на вопрос заместителя председателя комитета областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Татьяны Бариновой о вмешательстве органов опеки в дела семьи, Уполномоченный сказала, что в Рязанской области не наблюдается необоснованного вмешательства органов опеки в семьи. Это происходит только при угрозе жизни и здоровью детей. Так, в 2018 году в регионе было 16 «отобраний», в 2019 году – 10 случаев по 13-ти детям. Она подчеркнула, что, как правило, суды по этим случаям принимают решения о лишении родительских прав.

Парламентариев также интересовало, ведётся ли Уполномоченным работа с органами опеки и попечительства по защите жилищных прав ребенка. Сейчас, по словам депутата Татьяны Гусевой, жители региона стараются оформлять новое жилье, исключив детей из перечня собственников, чтобы не усложнять дальнейшие сделки с недвижимостью. Она указала на недостаток необходимых нормативных документов и попросила Екатерину Мухину вмешаться в ситуацию. Уполномоченный, в свою очередь, сообщила о готовящемся федеральном законе, который должен урегулировать в том числе и эти вопросы.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчёт регионального Уполномоченного по правам ребёнка к сведению.

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