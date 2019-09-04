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Суд отправил в колонию рязанца, покусавшего полицейского

В Рязани суд признал 50-летнего местного жителя виновным в применении насилия к представителю власти ( ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено 10 марта 2018 года на автодороге в посёлке Божатково в Рязани. Сотрудники ДПС остановили автомобиль рязанца для проверки документов. Водитель был в нетрезвом состоянии и попытался скрыться, но полицейские остановили его. Когда мужчину доставали из салона, он ударил обоих сотрудников ДПС, а одного из них укусил. 

Мужчина ранее уже был судим, в том числе и по ст. 318 УК РФ, виновным себя он не признал.

В качестве наказания суд назначил рязанцу 1,5 года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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