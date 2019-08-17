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Студенты МГИК показали рязанцам театральные приёмы и перевоплотились в Rammstein

В пятницу, 16 августа, в рамках Форума древних городов в Рязани на главной сцене около цирка труппа студенческого экспериментального театра МГИК показала для рязанцев класс-концерт.

Артисты перенесли зрителей в свою творческую лабораторию, приоткрыли закулисную жизнь, научили театральным приёмам, которые могут пригодиться в реальной жизни, пояснили некоторые театральные термины. Всё выступление было поделено на блоки.  В первую очередь, рязанцы узнали, что такое этюды и увидели их в профессиональном исполнении.

Второй блок был посвящён трансформации (мгновенный переход из одного состояния в другое.) Артисты по щелчку пальцев перевоплощались в Михаила Боярского, Александра Серова, Льва Лещенко, Гарика Сукачёва, показывали людей с разными характерами и темпераментом. 

Далее актеры сломали на сцене все законы логики с помощью театральной эксцентрики. Следующим навыком, которым поделились артисты, стал вокал. Звучали композиции на русском и французском языках.  

Завершающим блоком было «Подражание». На сцену вышли «участники» группы Rammstein и исполнили свою самую знаменитую песню. 

С помощью такого необычного класс-концерта студенты-актёры подарили зрителям частичку своей театральной души.

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