Стало известно, для кого в Рязани следующая неделя будет рабочей

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Следующая неделя в России по распоряжению Владимира Путина объявлена нерабочей, с сохранением зарплаты. Но карантинные выходные будут не у всех. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

В частности, в городе будут работать медики, сотрудники органов власти и местного самоуправления, аптек, продуктовых магазинов. 

Глава администрации Рязани Елена Сорокина призвала рязанцев без необходимости не выходить из дома, ограничить контакты и передвижение по городу. Это необходимо, чтобы обезопасить вас и ваших близких. 

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