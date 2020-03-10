Стали известны популярные имена, которыми рязанцы называли своих детей в феврале

В феврале при регистрации рождения рязанцы наиболее часто давали детям следующие имена: мальчикам – Артём, Александр, Михаил, Дмитрий, Максим, Иван, Матвей, Илья, Кирилл, Егор, Андрей; девочкам – Виктория, Ева, Полина, Милана, Анастасия, Анна, София, Мария, Ксения, Дарья, Варвара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЗАГС Рязанской области.



Редкие именами в феврале стали у мальчиков – Филипп, Валерий, Вадим, Демид, Всеволод, Мирон, Станислав, Елисей, Назар. У девочек – Берлина, Ратмира, Агния, Наталья, Стефания, Амина, Эвелина, Злата, Марианна, Любовь, Оливия.

