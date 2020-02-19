Средняя зарплата системного архитектора в Рязани 122 тысячи рублей

Средняя зарплата системного архитектора в Рязани составляет 122 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.



Эксперты сервиса проанализировали зарплаты в 70 городах России. Больше всего системный архитектор зарабатывает в Москве – 210 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге люди этой профессии могут рассчитывать на 172 тысячи рублей.



В других крупных городах России зарплаты такие: Владивосток – 158 тысяч рублей, Казань – 118 тысяч, Новосибирск – 126 тысяч, Ростов-на-Дону – 130 тысяч, Хабаровск – 151 тысяча рублей в месяц.



В столицах ЦФО зарплаты системных архитекторов скромнее: Владимир – 116 тысяч, Тула – 124 тысячи, Липецк, Тамбов – 105 тысяч рублей в месяц.

