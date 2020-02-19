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Как выбрать идеальную рубашку для мужчины

Осталось всего несколько дней до самого брутального праздника страны. Что же подарить своему защитнику? Носки и бритвенный станок, конечно отличный подарок, но есть и много других различных подарков.

Самым элегантным и изящным подарком станет рубашка.

В преддверии праздника корреспондент РИА «7 новостей» прогулялся по магазинам мужской моды и узнал, как выбрать идеальную рубашку для мужчины.

В первую очередь нужно обратить внимание на силуэт рубашки. Изделие будет смотреться гораздо лучше и элегантней, если будет слегка облегать в талии. На таких рубашках будет пометка fit (узкая, но имеющая немного пространства), либо slim fit (сильно приталенная).

Длина рукава. Ловите совет, как определить подходит ли рубашка по длине: вытяните руки перед собой, затем в стороны – рубашка не должна сковывать движений и доставлять дискомфорт, у приталенных моделей край рукава, в отличие от классических, не должен касаться запястья на 5-7 сантиметров.

Горловина рубашки должна свободна застёгиваться, при этом оставляя пространство между шеей и тканью в один палец.
Длина рубашки. Короткая рубашка носится на выпуск, длинная – заправляется. Для того чтобы заправленное изделие смотрелось аккуратно, длина должна быть достаточной. Короткая заправленная рубашка смотрится неопрятно.

Цвет рубашки. Конечно, несомненной классикой остаётся белый цвет. Отличным вариантом для подарка также будет рубашка в небесно-голубом цвете. Однотонные рубашки без полосок или квадратов – всегда надёжный вариант.

Очень важно выбрать сорочку из правильного материала. Качественные шьют из 100 % хлопка, либо с небольшим добавлением синтетики (не более 5%), в этом случае она будет меньше мяться.

И помните, что в гардеробе делового мужчины должны быть как минимум 5 различных сорочек.

Советы по грамотному подбору рубашки нам давал продавец-консультант Колошеина Мария.

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